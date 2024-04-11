Adana'da mezarlıkta hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan kadın polise saldırdı

Adana'da mezarlıkta otomobilin camını kırıp hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan kadın, kurtulmak için polisin elini ısırdı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, Ramazan Bayramı'nın birinci günü yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için Buruk Mezarlığına geldi. Vatandaş otomobilini yol kenarına park edip mezarlığa gitti. Bu arada otomobil yanına gelen Nesrin B. ise camı kırıp hırsızlık yapmak istedi. Mezarlık etrafında bayram nedeniyle önlem alan Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kadını fark edip suçüstü yakaladı. Yakalanan Nesrin B. polise mukavemet etti. Polis şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirmek istese de kadın, polislerin ellerini ısırıp kurtulmak istedi. Bunun üzerine polis kadını güç kullanarak etkisiz hale getirdi. Kadın buna rağmen hırsız olmadığını öne sürerek polise mukavemet etmeye devam etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan Nesrin B. emniyete götürülürken, yapılan GBT sorgusunda 10 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheli kadın ifadesinde hırsızlık yapmadığını iddia etti. Nesrin B., "Polise mukavemet gösterme, hırsızlık girişimi ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. - ADANA