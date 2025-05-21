Adana'da Mezarlıkta Hırsızlık Yapan Şüpheli Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

Adana'da Mezarlıkta Hırsızlık Yapan Şüpheli Polis Kovalamacasıyla Yakalandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı otoparkında park halindeki araçlardan hırsızlık yapan M.T., polis kovalamacasının ardından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, çeşitli değerli eşyaların çalındığı öğrenildi. M.T., nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı.

Adana'da mezarlığa gelenlerin park halindeki araçlarından hırsızlık yapan şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki iki farklı araçtan cep telefonu, ruhsatsız tüfek, kimlik, para ve banka kartı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M.T. olduğunu belirledi. Şüphelinin izini süre polis, Sarıçam ilçesinde hırsızlık yaptığı bölgeye yakın bir yerde olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis, M.T.'yi görünce "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Havaya 2 el uyarı ateşi açan polis, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheli aranması olduğu 'Mala Zarar Verme' ve 'Tehdit' ile gerçekleştirdiği 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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