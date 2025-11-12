Haberler

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Adana'da market sahibinin tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın, bir gün önce yaşanan bıçaklama kavgasının ardından intikam için gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın şüphelisi, "Bana saldırıp dövdüler, zoruma gittim. Bu nedenle marketine gidip vurdum" dedi.

  • Muhammed Kaplan, Adana'da Emrah Tutal'ı markette tabancayla öldürdü.
  • Cinayetten bir gün önce Muhammed Kaplan, parkta Emrah Tutal ve beraberindekiler tarafından darp edilip bıçaklandı.
  • Muhammed Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da Emrah Tutal'ı, işlettiği markette tabancayla öldüren Muhammed Kaplan tutuklandı. Kaplan'ın, cinayetten bir gün önce parkta içki içerken Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, 10 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (20) husumetli olduğu Emrah Tutal (38)'a ait markete gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tutal'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Tutal, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutal, ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"PARKTA BENİ DÖVDÜLER, KALDIRAMADIM"

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın, bir gün önce parkta otururken Tutal ve arkadaşları tarafından darp edilip bıçaklandığı ortaya çıktı. M.K. sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

