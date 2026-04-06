Adana'da "makas atan" sürücü yakalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, trafikte tehlikeli bir şekilde makas atan sürücü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Sürücüye gerekli cezai işlemler uygulanırken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Adana'da trafikte "makas atarak" hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde bir sürücünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerlediği görüntüler üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen araştırma sonucu kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı.

Yakalanan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten dolayı gerekli cezai işlemler uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
