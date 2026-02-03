Haberler

Kuş yuvasını parçalayan 4 çocuğa ev hapsi cezası

Güncelleme:
Adana'da 4 çocuk, kuş yuvasını parçaladıktan sonra polis tarafından yakalandı ve mahkemece ev hapsi cezası verildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da kuş yuvasını düşürüp parçalayan yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, polis tarafından yakalandı. Çocuklara çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ocak'ta saat 16.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinazor Park'a gelen yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek kuş yuvalarına zarar veren çocukların A.A. (14), N.E.A (15), İ.B.O. (15) ve Y. E.O. (13) olduğunu tespit etti. Tespitler üzerine 4 çocuk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklara çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
