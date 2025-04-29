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Adana'da Kurşunlama Olayı: Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Adana'da Kurşunlama Olayı: Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı
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Yüreğir ilçesinde bir evin kurşunlanmasının ardından polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. İki şahıs, motosikletle kaçarken yakalanırken, olayda kullanılan tabanca da bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin kurşunlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede kovalamaca sonucu yakaladı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1950 sokakta meydana geldi. Bir evin kurşunlandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şahısların kaçabileceği güzergahları kapatarak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu esnada Koza Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet üzerinde, yüzleri kısmen kapalı iki şahıs polisin "dur" ihtarına uymayıp ara sokaklara kaçtı. Kovalamaca sırasında, arkada oturan şahıs İbrahim Tatlıses Caddesi üzerinde elindeki tabancayı yere attı. Kovalamaca sonunda her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev kurşunlayan İ.H.D. ile motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücü M.K. olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan ve kaçarken atılan tabancada polis tarafından bulundu.

Şüphelilere, motosikletin plakasız olması, sürücünün ehliyetsiz olması ve polisin "dur" ihtarına uymaması gerekçesiyle trafik ekiplerince 43 bin 330 TL idari para cezası uygulandı.

Ev kurşunlama olayı ile ilgili 2 şüpheli adli işlemleri yapılması için Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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