Annenin feryadı yürekleri dağladı: Babalarının öldürdüğü kardeşler toprağa verildi

Adana'da İbrahim Kiracı, boşanmış olduğu eşiyle birlikte yaşadığı çocukları Doruk ve Derin'i uykularında yastıkla boğarak öldürdü. Olayın ardından baba intihar etti. Acılı anne, çocuklarını kaybetmenin acısıyla gözyaşları döktü.

Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeş gözyaşları içerisinde toprağa verilirken anne "Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya" diyerek feryat etti. Cani babanın, çocuklarını uykularında öldürdüğü ve ses çıkmaması için yastıklar ağızlarını kapattığı öğrenildi.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokaktaki bir evde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Kiracı (46) ve eşi Nazan Kiracı (42) Hatay'daki depremin ardından Adana'ya yerleşti. Çift bir buçuk yıl önce boşandı. İbrahim Kiracı çocuklarının velayetini alarak kiraladığı evde çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Boşanma sonrası bunalıma giren İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eski eşine, "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dediği öne sürüldü. Cinnet getiren baba otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) uykularında öldürdü. Babanın ses çıkmaması için çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği iddia edildi. Çocuklarını öldüren İbrahim Kiracı, ardından ev sahibini arayarak, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından baba Kiracı'nın cenazesi defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Babaları tarafından öldürülen Derin ve Doruk Kiracı Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca köyünde toprağa verildi. İki evladını kaybeden anne Nazan Kiracı, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım" sözleriyle feryat etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
