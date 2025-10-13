Komşular arasındaki tartışma meydan savaşına döndü! Tekmeler, yumrukları havada uçuştu
Adana'nın Seyhan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya bıraktı.
TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görüldü.