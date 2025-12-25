Karısını öldürdüğü iddia edilen şahsa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan karısını öldürdüğü iddia edilen koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 1 Şubat 2025'te merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde yaşandı. Silah sesi duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, av tüfeğiyle vurulmuş halde buldukları Fatma Koçaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası yakalanarak tutuklanan Koçaklı'nın eşi M.B. hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, sanık hakkında 'Kadını Kasten Öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. İddianamede, sanığın, tanıkların ve öldürülen Fatma Koçaklı'nın annesinin ifadesi ile otopsi raporuna yer verildi.

İddianamede, karı-koca arasında olay öncesi tartışma çıktığı, tartışmada M.B.'nin Fatma Koçaklı'yı darp ettiği ardından cinnet geçirip, av tüfeğiyle vurduğu belirtildi. Sanığın iddianamede yer alan ifadesinde, olay öncesi gittiği tuvalette bulunduğu sırada da bir el silah sesi duyduğunu, odaya girdiğinde de Fatma Koçaklı'yı yerde sırt üstü hareketsiz bir şekilde yatarken bulduğunu, iki adımlık mesafede de kendisine ait tüfeğin olduğunu, kontrol ettiğinde de göğsünden vurulduğunu görüp, yarasına battaniye bastırıp, yukarı çıkararak yardım çağırdığını söylediği yer aldı. Ayrıca sanığın annesinin odaya girdiğinde tüfeği yatağa attığını ve olay yerine polisler geldikten sonra ellerini yıkayıp, kıyafetlerini değiştirdiğini, uyuşturucuyu da Fatma ile beraber kullandığını söylediği belirtildi.

"Karısını ıslak havluyla dövmüş"

Öldürülen kadının annesi F.K.'nın iddianamede yer alan ifadesinde söyledikleri ise kan dondurdu. Sanık M.B.'nin öldürülen kızını aldatma bahanesiyle darp ettiğini, boğazını sıktığını, ıslak havlu ile dövdüğünü, kızının ara sıra yanına geldiğinde de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gördüğünü söyleyen anne F.K.,"Ben olayı görmedim. Olay sonrası beni, kızımın eltisi olduğunu söyleyen bir kişi arayıp, Fatma ile kocasının tartıştığını ardından da bağırma sesi duyduğunu söyledi" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Sanık Mikail B.'nin annesi N.B.'nin iddianamede yer alan ifadesinde ise, olay günü bağrışma sesleri duyarak baktığında oğlunun," Fatma, neden böyle yaptın? Ben tuvalete girdim. Sen kendine niye böyle yaptın?" diyerek bağırdığını duyduğunu söylediğine yer verildi. Oğlunun bağırması üzerine yanına giden anne N.B.'ye oğlu "Ana ben tuvalete girdim, Fatma kendisini öldürdü" dediği, içeri girdiğinde de yatak üzerindeki tüfeğe eliyle vurup, "Bununla mı canına kıydın?" diyerek feryat ettiğini söylediği ifade edildi.

Öldürmekle tehdit etti

İddianamede ifadesine yer verilen öldürülen Fatma Koçaklı'nın kız kardeşi G.O.'nun da bir yıl önce sanık M. B.'nin zorlamasıyla kız kardeşinin dini nikah kıydığını, evlilikleri boyunca da sanıktan şiddet gördüğünü ve sözünü dinlememesi durumunda evdeki tüfeğiyle kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Öldürülen Fatma'nın annesi F.K.'nın eski eşi M.D.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, Fatma'nın 2023 yılı Ekim ayından beri sanık M. B.'den fiziksel şiddet gördüğü için yanlarına geldiğini, vücudunda çok sayıda morluk olduğunu, sanığın telefonla Fatma'yı arayıp," Seni öldüreceğim, parçalara ayıracağım, kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacağım. ya bana gelirsin ya da senin anneni de kız kardeşin A.'yı da okuldan alırım ikisinin de ölüsünü bulamazsın" dediğini, bu yüzden korkarak M.'nin yanına gittiğini belirtti.

15 gün sonra Fatma'nın tekrardan yanlarına geldiğine değinen M.D.,"Fatma yanımıza geldiğinde sanığın vücudunda kesi izleri oluşturduğunu, vücudunda sigara söndürdüğünü ve kendisini darp ettiğini söyledi. 2025 yılı Ocak ayında Fatma yanımızdayken sanık kendisini arayarak, "Seni bu sefer hiç kimse kurtaramaz, nerede olursan ol seni bulup parçalara bölüp öldüreceğim. Küçük kız kardeşini okuldan alıp annenle birlikte senin yanına yollayacağım hepsini kökünden halledeceğim" diyerek tehdit etti. Ayrıca Fatma bize, sanığın evdeki kilitli sandıkta bulundurduğu tüfeğini zaman zaman çıkarıp kendisine doğrultarak, öldürmekle tehdit ettiğini de söyledi" dediğini anlattı.

Sanık M.B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - ADANA