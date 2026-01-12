Haberler

Silahlı saldırıda baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Silahlı saldırıda baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 'kız kaçırma' meselesi yüzünden husumetli oldukları şahsın silahlı saldırısına uğrayan baba ağır yaralanırken, 16 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Saldırganın koşarak geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Adana'nın Yüreğir ilçesinde Bekir Y. (43) ve oğlu M.Y. (16) silahlı saldırıya uğradı.
  • Saldırıda M.Y. hayatını kaybetti, Bekir Y. yaralandı ve hastanede tedavi görüyor.
  • Saldırganın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan baba ağır yaralanırken, 16 yaşındaki oğlu M.Y. hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BABA İLE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y. (43) ve oğlu M.Y. (16) kız kaçırma mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yüzünü kapüşon ile gizleyip koşarak sokakta bulunan baba ve oğlunun yanına gelen şahıs, tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı.

BABA YARALANDI, OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba Bekir Y.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. M.Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

Ülke parasızlıktan sokaktayken, mal varlığı dudak uçuklatıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hirtgillerden

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Kız kaçırmamak lazım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakhukuh:

yer adana olunca nedense şaşırmıyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi