Adana'da kırmızı etiketli asansörde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da 11 katlı apartmanın sakinleri, sık sık arızalanan asansör nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek adeta isyan etti.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır sık sık arızalanan ve içerisinde insanların mahsur kaldığı asansör nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek çözüm istedi. Üzerinde kırmızı etiket bulunan asansörün son olarak arızalanmasıyla bir kişi içerisinde mahsur kalarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Asansör, yaşanan olayın ardından tamamen kullanıma kapatıldı.

Bina yöneticisinin kırmızı etiket bulunan asansörün kullanılmaması yönünde kendilerini uyardığını ifade eden apartman sakinleri, yaşlı, hasta ve üst katlarda yaşayan vatandaşların mağdur olduğunu belirterek sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

"Asansöre bindiğinizde titriyor ve duvara çarparak iniyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan apartman sakinlerinden Çağrı Metli, asansörle ilgili her gün problem yaşandığını belirterek, "Dün gece de bir problem yaşadık. Halat kopup asansörün kabinine dolandı. Asansörün yeşil veya mavi etiketi yok, kırmızı etiket var. Ama malumunuz 11 katlı bir bina ve yaşlımız var hastamız var. Mecburen kullanmak durumunda kalıyoruz. Bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Dün gündüz saatlerinde asansörde 1 kişi daha kalmıştı. Akşam içerde kalan arkadaşımızı ise itfaiye kurtardı. Müteahhit mesajımıza dönüş yapmıyor. Yöneticimiz ise 'Kırmızı etiket var, binilmesin' demiş. Kırmızı etiket var ama 11 katlı bina. Yaşlı ve hastası olan var. Asansöre bindiğinizde titriyor ve duvara çarparak iniyor" dedi.

"Bu asansör haftanın 5-6 günü bozuk"

Zeynep Çulha ise asansörü kullanamadıklarını söyleyerek, "Benim engelli çocuğum var. Haftada 5-6 defa nöbet geçiriyor. Dün benim ablam geldi ve asansörün içinde kaldı. Kadın kalp hastası ve yere yığılmış. Bu asansör haftanın 5-6 günü bozuk. Ben defalarca yaşlı insanların merdivenden çıkarken kapımın önünde dinlenip nefeslendiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan asansör girişinde, asansörün can ve mal güvenliği açısından yüksek riskli ve güvensiz olduğunu gösteren, denetim işareti olduğu anlamına gelen kırmızı etiket olduğu görüldü. Ayrıca yönetimin, asansör girişine 'Asansörler kısa süreliğine kullanıma uygun değildir' yazılı afişle apartman sakinlerini uyardığı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı