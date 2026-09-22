Haberler

Adana'da kaza sonrası hasar anlaşmazlığı cinayete dönüştü, 8 çocuk babası öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da kaza sonrası hasar anlaşmazlığı cinayete dönüştü, 8 çocuk babası öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'da 15 Eylül'de yaşanan olayda, yaklaşık 5 ay önceki trafik kazası sonrası hasar anlaşmazlığı cinayete dönüştü. Tartışmada M.B. ateş açarak 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı ağır yaraladı; Akman hastanede kurtarılamadı. F.T. ile M.B. yakalanıp tutuklandı.

Adana'da, sokak ortasında öldürülen 8 çocuk babası Yaşar Akman cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı. Cinayetin, yaklaşık 5 ay önce yaşanan trafik kazasının ardından araç hasarının karşılanması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işlendiği belirlendi. Cinayet şüphelileri yakalanarak tutuklandı. Silahı kullandığı öne sürülen şüphelinin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi.

Olay, 15 Eylül'de Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce Yaşar Akman (46) ile F.T. (45) trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından otomobillerinde meydana gelen hasarın karşılanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu olayın ardından Akman ile F.T. arasında husumet başladı.

F.T., yanında bulunan M.B. (27) ile birlikte Yaşar Akman'ın yanına gitti. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. tabancayla ateş açarak Yaşar Akman'ı ağır yaraladı. F.T. ve M.B. kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 çocuk babası Akman'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"50 kameradan 400 saatlik görüntü incelendi"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki 50 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.B. ve F.T.'nin saklandıkları adres tespit edildi. Tespitlerin ardından 2 şüpheli de saklandıkları evde operasyon ile yakalandı.

"Korkutmak için ayağına sıkmak istedim"

Emniyetteki sorgusunda M.B.'nin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu, öldürme amacım kesinlikle yoktu" dediği, F.T.'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir dahilim yok. Masumum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evin görünmez yükü araştırmayla ölçüldü! Zihinsel ev işlerinin yüzde 71'ini anneler üstleniyor

Annelerin zihni neden hiç kapanmıyor? Araştırma yüzde 71 dedi
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayıp! Saat 15.00'ten beri haber alınamıyor, ailesi arama başlattı

Eve dönmeyen Kerim'i arıyorlar! Ailesinden vatandaşlara çağrı
Edis aşkını daha fazla saklayamadı! Konserde ağzından kaçırdı

Özel hayatını sır gibi saklayan Edis yeni aşkını sahnede ele verdi
Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dikkat çeken Meclis karnesi! Rakamlar tek tek ortaya çıktı

Vekilin karnesi dikkat çekti: 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi...
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır