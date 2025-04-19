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Adana'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Adana'nın Ceyhan-Adana D-400 karayolunda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Adana'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Ceyhan-Adana D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Ertan idaresindeki 01 UC 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Ertan ve Ünal Öztorun ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ünal Öztorun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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