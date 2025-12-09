Adana'da kayıp yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'tan beri haber alınamayan 72 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta çıkıp merkezdeki çay ocağına giden evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenilirken, ekipler mahallede köpek ve dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları yaptı. Yesevi Arama Kurtarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği çalışmalarda yaşlı adama ait henüz bir ize raslanmadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, kayıp yaşlı adamın 6 Aralık'ta evden çıktıktan sonra mahalledeki cami ve çarşıdaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Köyün kıraathane işletmecisi Şaban Büyümez, "Cumartesi günü en son burada yoldan geliyordu. 'TOKİ'ye doğru gidiyorum' dedi bize. Daha önce görüyorduk ama böyle bir durumu olduğunu bilmiyordum" dedi.

Babasını arayan Hatice Şentuna ise, "Babam 3 gündür kayıp. En son İmamoğlu'nda görülüyor. Her gün çarşıdan geldiği gibi geliyor. Yoldan birisi alıyor, bizim TOKİ'ye değil, yağmur arttığı için bir önceki TOKİ'de iniyor. Yolunu kaybettiğini düşünüyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Saygeçit tarafı her yer arandı, Sevinçli tarafı arandı, her yerde anonslar veriliyor. Buraya gelip adres sorduğunda aklı yerinde ama sonradan aklı yerinde olmayabilir. Üzerinde siyah manto ve pantolon var. Aklı yerinde olsa birine söylerdi. Türkiye'nin her yerinde olabilir. Biri yardım etmek amacıyla almış olabilir" diye konuştu.

"Çöp kutularına varana kadar baktım, hiçbir iz yok"

Gece gündüz aradıklarını anlatan Şentuna, "Aranmadık hiçbir yer bırakmadık. Çöp kutularına varana kadar baktım, hiçbir iz yok. Kim gördüyse lütfen korkmadan emniyete haber versin. Babamı bulana kadar buradan ayrılmayacağım. Bir husumetlisi yok. Herkesin bildiği, sevdiği biri. Herkes tanır, bilir bizi. Sadece burada kayboldu ya da köyün içinde saklanmış olabilir, düşmüş olabilir. Köyü bilen herkes evin çevresine baksa bir kuyuya düşmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Kocasının bulunmasını isteyen Medine Şentuna ise, "Her gün sabah çıkar gelir. Akşam 6'da evde olur. Sabah 10 gibi çıktı, 4'te de çay ocağının olduğu yerde çıkmış. 25 yıldır evliyim. Uzağa gider de akşam gelir. Buraya geldiğimizden beri çıkmazdı öyle" şeklinde konuştu. - ADANA