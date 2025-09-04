Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, kayınpederi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Ceyhun Kent Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berk Alkan (25) yanında ablasıyla birlikte boşanma sürecinde bulunduğu eşi C.A. ve 3 yaşındaki kızının yaşadığı eve geldi. Burada kayınpeder İ.A. (57), henüz bilinmeyen nedenle damadına pompalı tüfekle peş peşe ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Şüpheli kayınpeder polis tarafından gözaltına alındı. Alkan'ın cenazesi ise önce Ceyhan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.