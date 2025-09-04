Haberler

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Berk Alkan, boşanma aşamasındaki eşinin babası İlhami A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, kayınpederi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Ceyhun Kent Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berk Alkan (25) yanında ablasıyla birlikte boşanma sürecinde bulunduğu eşi C.A. ve 3 yaşındaki kızının yaşadığı eve geldi. Burada kayınpeder İ.A. (57), henüz bilinmeyen nedenle damadına pompalı tüfekle peş peşe ateş etti.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Şüpheli kayınpeder polis tarafından gözaltına alındı. Alkan'ın cenazesi ise önce Ceyhan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu

Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı

YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.