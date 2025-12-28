Haberler

AFAD ekipleri kayıp zihinsel engelli vatandaşı termal kameralarla buldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm, AFAD ekipleri tarafından 11 saatlik arama sonucunda termal kameralarla sağ olarak bulundu. Kayıp vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'da kaybolan zihinsel engelli vatandaşı AFAD ekipleri termal kameralar ile arayarak 11 saat sonra sağ olarak buldu.

Zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm (47), Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi Toprakkale mevkiinde dün dağlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen Adana AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi şahsı bulmak için çalışma başlattı. Saatler süren arama çalışmalarında kayıp adamın yakınlarından alınan bilgiler ile Kürüm'ün Osmaniye'deki Deli Halil Antik Kenti civarında olabileceği değerlendirilerek saat 21.00 sularında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Osmaniye AFAD ekipleri de arama kurtarama çalışmalarına destek verdi. Ekipler 11 saat süren aralıksız arama çalışmaları sonucunda termal kameralar ile bölgede kayıp olarak aranan Kürüm'ün yerini tespit etti. Kayıp olarak aranan zihinsel engelli vatandaşın yeri sabah 05.50 sıralarında termal kamera ile arazide tespit edildi. 2 saat süren çalışması sonrası saat 08.00'de Ahmet Turan Kürüm'e ulaşıldı. Bulunduğu yerden alınan adam, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kürüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
