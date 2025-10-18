Adana'da Kayalıklardan Düşen Gazi Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen 65 yaşındaki gazi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi Suçatı mevkiinde 65 yaşındaki Gazi Esbabil Kurtay, hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşerek yaralandı. Mahalle Muhtarı Adem Arel, durumu fark edip yardım çağırdı. Bölgeye sevk edilen jandarma, orman ve sağlık ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Muhtar Arel'in de destek verdiği çalışmada, yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Kurtay'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Kurtay'ın vatani görevini yaparken geçirdiği kaza sonrasında gazi olduğu öğrenildi. - ADANA