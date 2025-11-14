Adana'da Kaya Düşmesiyle Yeniden Hasar Oluştu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, daha önce dört öğretmenin hayatını kaybetmesine neden olan bölgede, yağışlar sonrası bir kaya parçası yola düştü. Kaya bir otomobile çarparak hasara yol açtı ancak can kaybı yaşanmadı.
Saimbeyli-Feke kara yolunda yola düşen kaya parçası, 80 GA 162 plakalı otomobilin arka kapısına çarparak hasar oluşturdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anı ve araçtaki hasar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aynı yerde 4 öğretmen hayatını kaybetmişti
6 Nisan 2023 tarihinde de aynı bölgede yamaçtan kopan kaya parçası, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu otomobilin üzerine düşmüş, olayda öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmişti. - ADANA