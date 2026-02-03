Adana'da biri cinayetten aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Adana'da kasten öldürme suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü ile 12 yıl hırsızlık suçundan hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Kozan Caddesi'nde, devriye ekipleri durumundan şüphelendiği E.B.A.'ya GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda şahsın kasten öldürme suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlü polis merkezine götürüldü. İlçeye bağlı Levent Mahallesi'nde de çalışma yapan devriye ekipleri durumundan şüphelendiği Y.B.'ye kimlik sordu. Kaçmaya çalışan Y.B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın hırsızlık suçundan 12 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis ve adliyede işlemleri yapılan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA