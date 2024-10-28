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Adana'da Kasklı Soyguncu Kuyumcudan Altın Çaldı

Adana'da Kasklı Soyguncu Kuyumcudan Altın Çaldı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, kask takan bir soyguncu kuyumcuyu silah zoruyla soyarak işyeri sahibini yaraladı ve kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da kasklı şüpheli kuyumcu soygunu gerçekleştirdi, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncu, işyeri sahibini tabanca ile vurduktan sonra topladığı altınlarla kayıplara karıştı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi. Kasklı bir kişi motosikletten inerek elindeki silahla kuyumcuya girdi.

İçeri giren kasklı şüpheli, işyeri sahibi Muhammed Bahadır A. (32)'ya "Kıpırdama" diyerek tabanca ile ateş açtı. Sırt bölgesinden yaralanan işyeri sahibi kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada kasklı şüpheli vitrinde bulunan altınları topladı. Ardından arkasına bakmadan, kendisini motosiklet ile bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Çukurova 3-sayfa Dünya adana Suç

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