Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri çiçeklerle sıralarına bırakıldı

Adana'da babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in karneleri, çiçeklerle birlikte sınıflarındaki masalarına bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet geçiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'ya ait otomobili kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı

Öte yandan Seyhan ilçesindeki Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda 2. sınıfta eğitim gören Ada ile anasınıfına giden Mert'in karneleri de çiçeklerle birlikte sıralarına bırakıldı. Çoğu velinin olaydan etkilenmesin diye çocuklarını okula göndermediği öğrenilirken iki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü. - ADANA