Haberler

Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri çiçeklerle sıralarına bırakıldı

Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri çiçeklerle sıralarına bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, cinnet geçiren bir baba, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) öldürdükten sonra intihar etti. Kardeşlerin karneleri okula çiçeklerle bırakıldı.

Adana'da babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in karneleri, çiçeklerle birlikte sınıflarındaki masalarına bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet geçiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'ya ait otomobili kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı

Öte yandan Seyhan ilçesindeki Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda 2. sınıfta eğitim gören Ada ile anasınıfına giden Mert'in karneleri de çiçeklerle birlikte sıralarına bırakıldı. Çoğu velinin olaydan etkilenmesin diye çocuklarını okula göndermediği öğrenilirken iki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Hükümlüydü kahraman oldu! Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Süper Lig devine 2.01'lik golcü

Süper Lig devine 2.01'lik golcü