Adana'da Kapkaç Olayı: Motosikletli Şüpheliler Yakalandı

Adana'da motosikletli 2 şüpheli kaldırımda yürüyen kadının telefonunu kapkaç yöntemi ile çalarken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kapkaç olayı ile ilgili 2 şüphelide yakalanıp tutuklandı.

Olay, 25 Eylül'de Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77129 Sokakta meydana geldi. M.G. kaldırımda yürüdüğü sırada elindeki telefon kapkaç yöntemiyle motosikletli şüpheliler tarafından çalındı. Kapkaça uğrayan kadın çevredekilerin yardımıyla durumu polise bildirdi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği yerde yapılan kamera çalışmaları neticesinde motosikleti sürenin H.E. (25), arkasında kapkaçı yapanın A.Ö. (19) olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede saklandıkları bir evde operasyonla yakalandı. Çaldıkları telefon ise sattıkları yerden temin edilerek kadına teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA