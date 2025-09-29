Haberler

Adana'da Kapkaç Olayı: Motosikletli Şüpheliler Yakalandı

Adana'da Kapkaç Olayı: Motosikletli Şüpheliler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kadının telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 şüpheli güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Çalınan telefon, kadına teslim edildi.

Adana'da motosikletli 2 şüpheli kaldırımda yürüyen kadının telefonunu kapkaç yöntemi ile çalarken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kapkaç olayı ile ilgili 2 şüphelide yakalanıp tutuklandı.

Olay, 25 Eylül'de Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77129 Sokakta meydana geldi. M.G. kaldırımda yürüdüğü sırada elindeki telefon kapkaç yöntemiyle motosikletli şüpheliler tarafından çalındı. Kapkaça uğrayan kadın çevredekilerin yardımıyla durumu polise bildirdi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği yerde yapılan kamera çalışmaları neticesinde motosikleti sürenin H.E. (25), arkasında kapkaçı yapanın A.Ö. (19) olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede saklandıkları bir evde operasyonla yakalandı. Çaldıkları telefon ise sattıkları yerden temin edilerek kadına teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.