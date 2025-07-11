Adana'da Kapkaç Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarken, düşürerek sürükleyen motosikletli 2 şüphelinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı gün başka bir kadının da çantasını çalmaya kalkıştığı ortaya çıkan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 13 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Esra A., kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle yaklaşarak çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kapkaç sırasında dengesini kaybedip yere düşen şüphelilerden biri, kadının da sürüklenmesine neden oldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çalınan çantada kredi kartları, cep telefonu ve yaklaşık 6 bin lira nakit para olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, aynı gün birkaç saat sonra Emine A. adlı başka bir kadını da hedef aldı. Ancak bu kez başarılı olamayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kapkaç olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, motosikleti süren kişinin K.A., kapkaç yapanın ise S.Y. olduğunu belirledi. Farklı adreslerde saklanan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden K.A., "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise "Motora bindim doğru, ama kapkaç yapmadım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA