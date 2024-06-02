Üye Girişi
Haberler

Adana'da kanalda can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren genci polis ve vatandaş el ele vererek böyle kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına giren bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.

Adana'da kanalda can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren genci polis ve vatandaş el ele vererek böyle kurtardı

ADANA - Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına girin bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca Mustafa Demir isimli genç serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç daha sonra boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar onu kurtarmak için sulama kanalına girdi. Ancak vatandaşlar yetersiz olunca olay yerine gelen polis de genci kurtarmak için mücadeleye katıldı. Can simidi atılarak genç kanaldan kıyaya kadar getirildi. Daha sonra polis ile vatandaş tarafından kanaldan çıkartılan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Olaylar Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

 İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi ve işletmeci gözaltına alındı

İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi ve işletmeci gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title