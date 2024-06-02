Adana'da kanalda can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren genci polis ve vatandaş el ele vererek böyle kurtardı

ADANA - Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca serinlemek için sulama kanalına girin bir genç boğulma tehlikesi atlattı. Polis ve vatandaş el ele vererek şahsı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca Mustafa Demir isimli genç serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç daha sonra boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar onu kurtarmak için sulama kanalına girdi. Ancak vatandaşlar yetersiz olunca olay yerine gelen polis de genci kurtarmak için mücadeleye katıldı. Can simidi atılarak genç kanaldan kıyaya kadar getirildi. Daha sonra polis ile vatandaş tarafından kanaldan çıkartılan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.