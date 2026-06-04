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Adana'da kavga sırasında çıkan pompalı tüfek paniğe neden oldu

Adana'da kavga sırasında çıkan pompalı tüfek paniğe neden oldu
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Adana Seyhan'da yol kenarındaki kamyonette başlayan kavgada pompalı tüfek çıktı, çevrede panik yaşandı.

Adana'da yol kenarına çekilen kamyonetteki şahıslar kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ortaya çıkan pompalı tüfek paniğe neden oldu.

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi eski müze kavşağında gerçekleşti. Yolun sağına çekilen kamyonetteki şahıslar arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi kamyonetteki kişiyi zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada kavga eden şahıslar yere düştü. Şahıslardan birinin elinde pompalı tüfek bulunduğu görülürken, olay çevrede paniğe neden oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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