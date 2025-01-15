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Adana'da Kahvaltı Sofrasında Üç Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir karı-koca ve kız kardeşleri bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet: İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu

ADANA - Adana'da karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre toplu taşıma sürücüsü Yusuf (64), eşi Hüsne Tehçi ve Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi'nin birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi. Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir marifetiyle açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek hemen 112'yi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Kahvaltı Sofrasında Üç Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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