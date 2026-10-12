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Adana'da kadını darbeden kişiye, annesinin düştüğünü gören çocuk müdahale etti

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Adana'da kadını darbeden kişiye, annesinin düştüğünü gören çocuk müdahale etti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadını çocuklarının gözü önünde darbetti. Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, kadını döven kişiyi iterek tepki gösterdi; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını darbetti. O anlar saniye saniye görüntülenirken kadının çocuğu, annesini döven kişiye müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve bu sırada erkek, çocuklarının gözü önünde kadını darbetti. Annesinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri ise kadını döven kişiyi iterek tepki gösterdi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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