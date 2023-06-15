Adana'da kadın otomobilin tavanında dans etti

Sarıçam ilçesinde park halindeki bir otomobilin tavanına çıkarak dans eden genç kadın, araç sahibinin uyarısı sonucu inmek zorunda kaldı. Olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada park halindeki otomobilin tavanına çıkarak dans etti. Araç sahibinin uyarısı sonucu inen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. Serdal Türkmen'e ait park halindeki 01 SF 530 plakalı otomobilin yanından geçen kimliği belirsiz bir kadın, ayakkabılarını çıkartarak otomobilin üzerine çıktı. Tavan kısmında dans etmeye başlayan kadını gören Türkmen, çalıştığı marketten çıkarak uyarıp aşağı inmesini istedi. Uyarıların ardından araçtan inen kadın, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.