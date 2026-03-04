Aranan firari motosiklet sürerken polise yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plakasız, APP plaka takılı, basık ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetim yapıldı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen A.M. isimli motosiklet sürücüsü, tüm uyarılara rağmen kaçtı. Kovalamaca ekiplerin araç kamerasına yansıdı.

Ekiplerin takibi sonucu motosiklet, çevreyolundaki Güneri Kavşağı'nda durduruldu. Sürücü A.M. ile yolcu konumundaki H.T.'nin yapılan üst aramasında 9,83 gram narkotik madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda A.M.'nin 6 ayrı dosyadan arandığı, 3 farklı "uyuşturucu madde kullandırma, bulundurma ve satma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, dikiz aynası bulundurmama, koruyucu gözlük ve kask takmama, yolcunun kask kullanmaması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas atma ihlallerinden toplam 376 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan aynı gün içerisinde dur ihtarına uymayarak kaçan bir başka plakasız motosiklet sürücüsüne de 288 bin 500 TL ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı