Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 31 Bin İlaç Ele Geçirildi

Adana'da polis depoya çevrilmiş 4 eve yaptığı baskında, 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçirdi. İlaçların bir kısmı evlerden birindeki gizli bölmeden çıkarken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde depoya dönüştürülen 4 ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerden birinde zeminde raf şeklinde oluşturulmuş gizli bölme belirlendi, çok sayıda ilaç bulundu. Operasyon çerçevesinde 4 adresten toplam 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçundan adli işlem başlatıldı. - ADANA