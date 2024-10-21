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3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

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Adana'da Buruk Mezarlığı'nda anne Şenay ve kızları Gaye ile Güldane Gerçek'in silahla vurularak öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Güldane Gerçek'in bir süre önce intihar eden eşinin mezarını ailesiyle birlikte ziyarete gittiği, bu sırada genç kadının kayınpederinin katliamı gerçekleştirdiği belirtildi.

Adana'nın Buruk Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulunan anne Şenay ve kızları Gaye ile Güldane Gerçek, vurularak hayatını kaybetti. Olayın, intihar eden Güldane'nin eşinin babası tarafından işlendiği belirtiliyor.

3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

KAYINPEDER, MEZARDA KATLİAM YAPTI

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek'in eşi Muzaffer E.'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete geldi. Anne ve iki kızını takip eden Muzaffer E.'nin babası Ş.E.'nin mezarlıkta anne ve kızlarını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. Polis her yerde şüpheliyi ararken, şüphelinin anne ve iki kızını oğlunu intihara sürüklediklerini öne sürerek öldürdüğü iddia edildi.

3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

"KARISIYLA BARIŞAMAYINCA KENDİNİ ASTI"

İddiaya göre Muzaffer E., araları kötü olan karısı Güldane ile barışmak istedi. Kayınvalidesi Şenay'ın yanına giderek eşi ile barıştırmasını isteyen Muzaffer E., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine şahıs, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde bir ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi. Muzaffer E.'nin babası Ş.E.'nin ise bu olaydan Güldane ve ailesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Nurullah Akarslan:

babanın yaptıgi dogru degil tabi ama evlat acısında o gözler kimseyi görmez

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Sihirbazın Çırağı:

Biri İntihar eden kocasına kavuştu, diğeri intihar eden abisine sonuncusu da intihar eden oğluna kavuştu. İntihar eden oğlunun babası onları cennette bir araya getirdi.

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Kadir Özer:

Baştan sona cehaletten kaynaklnıyor

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Gülüzar İmir:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun zor bir imtihan

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Erol Balık:

küsüp gitmişsin barismayada yanaşmamışsın sonra mezarına gidiyorsun bir sürü çelişki ALLAH rahmet eylesin

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