Adana'da Jandarma Baskınında Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde uzun namlulu silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde bir adreste uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri evdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 yaşındaki K.C. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest kaldı. - ADANA