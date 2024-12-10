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Adana'da Jandarma Baskınında Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Adana'da Jandarma Baskınında Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
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Ceyhan ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları baskında bir adet uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, 18 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde uzun namlulu silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde bir adreste uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri evdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 yaşındaki K.C. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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