Adana'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı
Adana'nın Kozan ilçesindeki bir konteyner alanında çıkan yangın, inşaat işçilerinin yatakhane bölümünde elektrik sobasının devrilmesi sonucu meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve işçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında işçilerin mesaide olması, büyük bir facianın önüne geçti.
Adana'nın Kozan ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Yangın, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıktı. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alanındaki yatakhane bölümünde elektrik sobasının devrilmesiyle yangın çıktı. Yangını fark edenler hem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi hem de müdahaleye başladı. Orman ile itfaiye ekipleri ve işçilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken yatakhane küle döndü. Olay yaşandığı sırada işçilerin mesaide olması ise bir facia yaşanmasına engel oldu.
Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa