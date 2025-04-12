Adana'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıktı. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alanındaki yatakhane bölümünde elektrik sobasının devrilmesiyle yangın çıktı. Yangını fark edenler hem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi hem de müdahaleye başladı. Orman ile itfaiye ekipleri ve işçilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken yatakhane küle döndü. Olay yaşandığı sırada işçilerin mesaide olması ise bir facia yaşanmasına engel oldu.

Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA