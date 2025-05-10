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Adana'da İki Noktada Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Adana'da İki Noktada Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Pozantı ve Çukurova ilçelerinde çıkan orman yangınları, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Pozantı ilçesine bağlı Çamalan mevkiinde ve Çukurova ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangınlar, büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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