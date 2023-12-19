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Adana'da İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelilerin Yolsuzluk ve Estetik Ameliyat İddiaları

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Adana'da yapılan ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin reklam ilanlarında 58 milyon TL yolsuzluk yaptığı, başdanışmanın ise reklam şirketlerine ev kirasını ödeterek vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyatı yaptırdığı iddia edildi.

Adana'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin reklam ilanlarında 58 milyon TL yolsuzluk yaptığı, başdanışmanın ise reklam şirketlerine ev kirasını ödeterek vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyatı yaptırdığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda başdanışman Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"58 milyon TL reklam ilanlarında yolsuzluk yapılmış"

Yakalanan 10 kişi, reklam ilanlarından yolsuzluk yaparak 58 milyon TL'lik bir haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Başdanışman Mürüvet S.'nin hesabına ihaleleri verdiği reklam şirketleri tarafından 1 milyon TL para giriş-çıkışı olduğu iddia edildi.

"Reklam şirketlerine evinin kirasının ödetip estetik ameliyat yaptırmış"

Reklam firmalarına ihale şartnamesinin önden verildiği, ihale şartnamesinin önden hazırlanarak teslim edildiği öne sürülürken başdanışman Mürüvet S.'in ihaleleri verdiği reklam şirketlerine evinin kirasını ödettiği ve vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan, reklam ihalelerinden sahte fatura ayarlanarak gözaltına alınan şüphelilerin kişisel hesaplarına reklam firmaları tarafından para-giriş çıkışı olduğu ileri sürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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