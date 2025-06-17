Adana'da Horoz Dövüşüne Suçüstü Operasyonu

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Adana'da sivil polisler, bir kahvehaneye müşteri gibi girerek horoz dövüşünü kayda aldı ve operasyon düzenledi. Kumar oynayanlara 46 bin TL ceza verilirken, kahvehane mühürlendi ve horozlara el konuldu.

Polis müşteri gibi girdi, horoz dövüşüne suçüstü operasyon yaptı

ADANA - Adana'da sivil polisler, ruhsatsız bir kahvehaneye müşteri gibi girdi, horoz dövüşünü kayda aldıktan sonra operasyon yaptı. Kumar oynayanlara 46 bin TL ceza yazıldı, kahve mühürlendi, horozlara el konulup barınağa teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığı yönünde bilgi aldı. Araştırma yapan polis, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehaneyi belirlendi. Bunun üzerine sivil polisler içeri müşteri gibi girerek dövüştürülen horozları görüntüledi. Ardından dışarıda hazır bekleyen ekiplerin desteğiyle kahvehaneye baskın yapıldı. İş yeri sahibi M.Y.hakkında kumar oynanması için yer temin etmek, kumar oynatmak ve hayvana eziyet suçlarından adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası kesildi.

Dövüştürülen 2 horoz el konularak, hayvan barınağına teslim edildi, kahvehane ise mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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