Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da bir apartmanın ikinci katına tırmanarak hırsızlık yapan T.Ç., güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık kaydı bulunan şüpheli, mahkemeye çıkartılarak tutuklandı.

Adana'da bir apartmanın ikinci katına örümcek gibi tırmanıp hırsızlık yapan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlıktan suç kaydı da bulunan şüpheli, "Ben hırsızlık yapmadım, bir yere tırmanmadım, sadece basit bir kuryeyim" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Olay, 21 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hırsızlık şüphelisi T.Ç. (37), bir apartmanın ikinci katına tırmanıp balkondan C.H.'ye ait eve girdi. İçeri giren T.Ç., cep telefonu ve cüzdan çalıp tekrardan tırmandığı yerden indi. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Cep telefonu ve cüzdanın olmadığını fark eden ev sahibi polise haber verdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin izini sürerek kimliğini ve adresini belirledi. Hırsızlıktan suç kaydı da olan şüpheli saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Ben hırsızlık yapmadım. Hiçbir yere tırmanmadım, ben sadece basit bir kuryeyim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
