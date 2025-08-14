Adana'da Hırsızlık Suçundan 32 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Suçundan 32 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, hırsızlık ve başkalarına ait kredi kartlarını izinsiz kullanma suçlarından kesinleşmiş 32 yıl hapis cezası bulunan T.Y., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adana'da hırsızlık ve başkalarına ait kredi kartlarını izinsiz kullanma suçundan 32 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık ve başkalarına ait kredi kartlarını izin kullanma suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlü şahsın saklandığı adres belirlenerek operasyonda yapıldı. Hükümlü T.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan T.Y. cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı

Türkiye'nin giyim devi için kritik adım! Resmen satışa çıkardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri, Çerçioğlu'na demediğini bırakmadı: Ey topuklayan efe...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.