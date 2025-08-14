Adana'da Hırsızlık Suçundan 32 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Adana'da hırsızlık ve başkalarına ait kredi kartlarını izinsiz kullanma suçundan 32 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık ve başkalarına ait kredi kartlarını izin kullanma suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlü şahsın saklandığı adres belirlenerek operasyonda yapıldı. Hükümlü T.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan T.Y. cezaevine teslim edildi. - ADANA