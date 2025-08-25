Adana'da Hırsızlar Ayakkabı Çalarken Göbek Attı!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar, ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yansıyan ilginç anlar yaşandı. Gençler, çaldıkları ayakkabıları almadan önce göbek attı.

Adana'da bir apartmana hırsızlık için giren şahıslar, göbek atarak ayakkabı çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 genç, bir apartmana girdi. Evin önündeki ayakkabıları gören şahıslar, göbek attı. Ardından gençler ayakkabıları inceledikten sonra alıp kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

