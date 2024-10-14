Üye Girişi
Haberler

Adana'da Hastanede Çocuğa Cinsel İçerikli Görüntü İzlettiği İddiasıyla Serbest Kaldi

Adana'da Hastanede Çocuğa Cinsel İçerikli Görüntü İzlettiği İddiasıyla Serbest Kaldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir hastanede 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel içerikli görüntü izlettiği öne sürülen Sefa E., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli, olayın kaydedildiğini savunarak suçlamaları reddetti.

Adana'da hastanede 7 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli görüntü izlettiği öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde, "Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı" diyerek kendisini savunduğu iddia edildi.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sefa E. (29), hastanede doktor sırası beklediği sırada 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü izletti. Durumu fark eden vatandaşlar, Sefa E.'ye tepki göstererek darp etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı hastane polisi, şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, "Daha önceden izlediğim görüntüydü, telefonu cebime koyarken açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cinsel içerikli görüntü Güvenlik Hastane 3-sayfa Güncel Hukuk adana

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

 Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak? İtalya İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi? İzlanda Türkiye CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Türkiye maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.