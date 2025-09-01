Adana'da Haraç İsteyen Şüphelilere Operasyon

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenleyen ve 2 milyon lira haraç istedikleri öne sürülen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden silahı kullanan şahıslardan birinin hem olay günü hem de adliyeye çıkarken terlikli olması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan Eva Black isimli kafe 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde kurşunlandı. İlk olayda 2 kişi, motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. İkinci olayda ise 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek iş yerinin kapısına doğru defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra araca binerek bir el daha ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken İş yeri sahibi Tayfun Akboğa, kendisinden 2 milyon lira ve iş yerini haraç olarak isteyen şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis operasyonunda kaçmak isterken yakalandılar

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında silah kullanan şüphelilerden K.B. ile E.S., Cumhuriyet Mahallesi'nde kovalamaca sonucu bir binanın tesisat şaftında saklanırken yakalandı. Devam eden operasyonlarda şüphelilerle birlikte hareket eden M.K. ile H.H.T.'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu sırada bazı yakınlarının, zanlılara "başınızı dik tutun" diyerek destek vermesi dikkat çekti.

Şüphelilerden grubun ele başı olduğu belirtilen olay günü ve adliyeye çıkarken terlik giyen K.B.'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. - ADANA