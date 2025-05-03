Adana'da Hafif Ticari Araçla İş Yerlerine Silahlı Saldırı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hafif ticari araçtan iş yerlerine ateş açıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırı sırasında kimse yaralanmazken, bir dükkan kurşun isabet etti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan iş yerlerine ateş edildi. Ola yanı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtan iş yerlerine doğru ateş açıldı. Bu sırada pide fırınının önünde oturan bir şahıs saldırıdan kaçıp iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda kimse yaralanamazken bir şarküteri dükkanına ise kurşunun isabet ettiği belirlendi.
Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı ve aracı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA