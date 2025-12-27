Hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.
Adana'nın hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarpma anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. E.T. idaresindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolun karşısına geçmeyen çalışan A.A.'ya (23) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken tedaviye alınan A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - ADANA