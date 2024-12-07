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Adana'da Gruplar Arasında Tekme Tokatlı Kavga

Adana'da Gruplar Arasında Tekme Tokatlı Kavga
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar tekme tokat savaşına tutuştu. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Adana'da 2 grup arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavga, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışma taraflar arasında tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların uzaklaşmasıyla kavga sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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