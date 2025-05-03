Adana'da Genç Kızı Tutuklandı, Sevgilisi Hayatını Kaybetti

Adana'da 24 yaşındaki Mehmet Ayaz'ın hayatını kaybettiği, 17 yaşındaki kız arkadaşı N.C.'nin ise yaralı kurtulduğu olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Göl kenarında yaşanan olayda kimin bıçağı kullandığı hala netlik kazanmazken, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen genç kız tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ayaz ve 17 yaşındaki kız arkadaşı N.C. göl kenarına gittikten sonra aralarında tartışma çıktı. N.C.'nin ayrılmak istemesi üzerine Ayaz'ın genç kızı darbedip bıçakladığı öne sürüldü. Korku ve panikle bir kız arkadaşına "Mehmet beni dövüyor, kurtarın" şeklinde mesaj atan N.C.'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen arkadaşının erkek kardeşi, iki sevgiliyi kanlar içinde buldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde bulunan N.C. ise hastaneye kaldırıldı.

Genç kız 'Kendini bıçakladı' dedi ama tutuklandı

Yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, adliyeye sevk edildi. Burada savunma yapan N.C.'nin "Ben yapmadım, kendini bıçakladı" dediği öğrenildi. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi 'kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan genç kız cezaevine gönderildi.

Bıçağın Ayaz'ın yanında olması, mesaj kayıtları gibi birçok detay bulunan cinayetle ilgili adli tıp raporu ve kriminal incelemelerin sonucunun da beklendiği öğrenildi. - ADANA