Adana'da Genç Kadın Tabanca ile Vurularak Öldürüldü, Kocası Tutuklandı

Adana'da genç kadın tabanca ile vurularak öldürülmüş, kocası da tutuklanmıştı. Genç kızın ailesi de kocanın uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürmüştü. Kocanın uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü Günay Sena S. (23), eşi İbrahim S.'nin (21) telefonunda bir kadından gelen mesajları ve videoları görünce aralarında tartışma çıkmış, tartışma sırasında eşine ait tabancayla göğsünden vurulan genç kadın ağır yaralanmıştı. Kucağına aldığı eşini apartman girişine götüren İbrahim S., eşini kurtarmaya çalışmış ancak genç kadın hayatını kaybetmişti. Olay sonrası koca gözaltına alınmış, eşinin intihar ettiğini söylemiş ancak tutuklanmıştı. Genç kızın babası Kemal Kocabaş ise damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, daha önce de defalarca kez kızına işkence yaptığını öne sürmüştü.

Şimdi cezaevinde olan İbrahim S.'nin olaydan bir gün önce uyuşturucu madde aldıktan sora kendinden geçtiği öne sürülen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İbrahim S. arkadaşları tarafından uyandırılıp ayağa kaldırılıyor ancak şahıs bir türlü kendine gelip yürüyemiyor. - ADANA