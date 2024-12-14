Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
İran, Suriye'deki yeni hükümetten milyar dolarlık borcunu istiyor
3 zincir market şubesi mühürlendi
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su da var

Adana'da Genç Kadın Tabanca ile Vurularak Öldürüldü, Kocası Tutuklandı

Adana'da Genç Kadın Tabanca ile Vurularak Öldürüldü, Kocası Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 23 yaşındaki Günay Sena S., kocası İbrahim S. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından koca tutuklandı, ailesi ise damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. İbrahim S.'nin olaydan önceki uyuşturucu etkisi altındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da genç kadın tabanca ile vurularak öldürülmüş, kocası da tutuklanmıştı. Genç kızın ailesi de kocanın uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürmüştü. Kocanın uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 8 Aralık Pazar günü Günay Sena S. (23), eşi İbrahim S.'nin (21) telefonunda bir kadından gelen mesajları ve videoları görünce aralarında tartışma çıkmış, tartışma sırasında eşine ait tabancayla göğsünden vurulan genç kadın ağır yaralanmıştı. Kucağına aldığı eşini apartman girişine götüren İbrahim S., eşini kurtarmaya çalışmış ancak genç kadın hayatını kaybetmişti. Olay sonrası koca gözaltına alınmış, eşinin intihar ettiğini söylemiş ancak tutuklanmıştı. Genç kızın babası Kemal Kocabaş ise damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, daha önce de defalarca kez kızına işkence yaptığını öne sürmüştü.

Şimdi cezaevinde olan İbrahim S.'nin olaydan bir gün önce uyuşturucu madde aldıktan sora kendinden geçtiği öne sürülen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İbrahim S. arkadaşları tarafından uyandırılıp ayağa kaldırılıyor ancak şahıs bir türlü kendine gelip yürüyemiyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su da var
img

Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
img

Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Meclis'te CHP'li Başarır'dan Bozdağ'a 'söz verme' tepkisi
Bekir Bozdağ'ın kararına CHP'li Başarır'dan tepki
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Fransız milyoner hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı
Hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.