Adana'da Gece Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, gece Mehmet Alyörük'ün evinde yangın çıktı. Yangını fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ancak ev ahşap olduğu için müdahaleye rağmen tamamen yandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, ikamette yaşayan Mehmet Alyörük yangını fark edip dışarı çıktığı için yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA