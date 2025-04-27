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Adana'da Gasp Suçuna Karışan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Gasp Suçuna Karışan İki Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da 'gasp' suçuna karıştığı belirlenen Fırat K. ve kuzeni Samet K. yapılan baskınlarla yakalanarak tutuklandı.

Gasp suçuna karışın iki şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da 'gasp' suçuna karıştığı belirlenen iki kişi tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir gasp olayına karışan Fırat K. ile kuzeni Samet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat K.'nin 'gasp' suçunun yanı sıra 6 ayrı olaya karışmaktan da arandığı saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat K. ile Samet K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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