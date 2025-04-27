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Adana'da Gasp Suçuna Karışan İki Kişi Tutuklandı

Adana'da Gasp Suçuna Karışan İki Kişi Tutuklandı
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Adana Yüreğir'de gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gasp suçuna karıştığı belirlenen Fırat K. ve kuzeni Samet K. tutuklandı. Fırat K.'nın ayrıca 6 ayrı olaydan arandığı bildirildi.

Adana'da 'gasp' suçuna karıştığı belirlenen iki kişi tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir gasp olayına karışan Fırat K. ile kuzeni Samet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Emniyete götürülen şahıslardan Fırat K.'nin 'gasp' suçunun yanı sıra 6 ayrı olaya karışmaktan da arandığı saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat K. ile Samet K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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