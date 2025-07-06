Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Adana'nın Feke ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, yine park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Vatandaşlar, oluşan ses nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
Adana'da vatandaşları sokağa döken bir olay yaşandı.
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Feke ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde park halinde bulunan bir minibüs, el freninin boşalması üzerine kaldırım alt caddesinde bulunan Bayram A.'ya ait otomobilin üzerine düştü.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Minibüsün otomobil üzerine düşmesi üzerine oluşan ses nedeniyle mahalleli kısa süreli panik yaşadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada yaralanan olmazken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa